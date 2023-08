Bizarrer Biathlon-Skandal: Nun hat sie ihr Schweigen gebrochen

„Ich weise die Anschuldigungen absolut zurück, deshalb muss ich meine Version der Ereignisse darlegen“, erklärte Simon in einem Interview mit den beiden großen französischen Mediem Le Dauphiné und L‘Équipe . Der Französin wird vorgeworfen, dass sie ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet sowie einem weiteren Mitglied der Mannschaft Kreditkarten gestohlen und damit für 1.620 Euro im Internet eingekauft habe.

Simons Version der Geschichte: „Es gab Einkäufe, die über die Kreditkarten mit meinem Namen getätigt wurden, aber heute bin ich auch Opfer dieser Situation. Mein Name wurde ohne mein Wissen verwendet“, meinte die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison, die bei der WM in Oberhof Verfolgungs-Weltmeisterin vor Denise Herrmann-Wick wurde. „Ich glaube, mein Name wurde missbraucht. Ich habe meinerseits eine Anzeige wegen Identitätsdiebstahls erstattet.“