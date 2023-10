Biathlon-Star im Mutterglück - Comeback statt Baby-Pause

Nachwuchs im Biathlon-Zirkus ! Die Lettin Baiba Bendika ist erstmals Mutter geworden. Die frohe Kunde verbreitete die 32-Jährige am Mittwoch auf ihrem Instagram-Account, wo auf Bildern zu erkennen ist, dass Sohn Emils bereits Ende September auf die Welt gekommen war.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Bendika: Comeback statt Baby-Pause

Eine längere Baby-Pause plant Bendika, die auf den Bildern samt Kinderwagen auf Rollskiern am Schießstand zu sehen ist, nicht ein. Die Sprint-Europameisterin von 2021 peilt eine baldige Rückkehr in den Weltcup an. Ende November startet die neue Saison im schwedischen Östersund.