ARD-Experte Lesser über bizarren Biathlon-Skandal: "Wenn Arnd mich beklaut hätte ..."

Erik Lesser hält Frankreichs Kurs für richtig

„Ich kann mir das gar nicht vorstellen“, sagte der im vergangenen Jahr zurückgetretene Lesser am Sonntag in der ARD: „Es geht glücklicherweise nur um Geld, nicht um Körperverletzung oder Ähnliches, aber trotzdem: Für mich ist nicht vorstellbar, was wäre, wenn Arnd mich beklaut hätte oder Benni mich beklaut hätte (Arnd Peiffer und Benedikt Doll, Anm. d. Red.), wie man damit umgeht.“

Für Lesser ist allerdings durchaus respektabel, wie das französische Team die heikle Angelegenheit meistert: „Es gilt die Unschuldsvermutung. Und ich denke, es ist professionell vom Team. Es wird ein großes Meeting gegeben haben und am Ende vom Team die klare Antwort: Leute, es gibt hier keinen Split, wir betreuen beide Athletinnen gleich, so lange die Unschuldsvermutung gilt.“

Schwere Vorwürfe gegen Julia Simon

Wohl nicht ohne Grund wurde Simon nun beim Auftakt in Östersund am Samstag in die Single-Mixed-Staffel berufen und damit von ihren weiblichen Kolleginnen getrennt - sie erreichte zusammen mit Partner Claude Simon Platz 3. Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot starteten - und siegten - am Nachmittag im „normalen“ Mixed. (DATENCENTER: Der Biathlon-Kalender).