Biathlon-Cheftechniker Hopf nach Fluorverbot skeptisch

Generell erwarte er durch das seit dieser Saison geltende Fluorverbot "größere" Lücken, weil alle Teams von null anfangen müssten, so Hopf weiter. Es sei so, "dass jetzt die Nationen, die viel Manpower und viel Kapital haben, in der Entwicklung auch mehr machen konnten in den vergangenen zwei Jahren, sodass es zumindest am Anfang für die kleinen Nationen eher ein Nachteil als ein Vorteil sein wird." Von einer Angleichung des Niveaus könne zumindest am Anfang keine Rede sein.