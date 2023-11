Biathlon: Deutscher Sensations-Doppelsieg krönt Sahnetag!

„Unglaublich. Ich war mir so lange nicht sicher, ob das wahr sein kann“, sagte Rees im Anschluss am ARD-Mikrofon: „Ich habe mich heute locker gefühlt und auf das Einzel gefreut.“

Platz drei in Schweden ging an den norwegischen Dominator Johannes Thingnes Bö (2/+25,0). Auch Benedikt Doll, der am Samstag noch angeschlagen pausiert hatte, beendete mit Platz neun (2/+55,6) das Rennen in den Top Ten. Johannes Kühn wurde 17. (2/+1:50,1), Philipp Nawrath (4/+2:41,4) kam als 29. ins Ziel, David Zobel belegte den 43. Platz (4/+3:58,4).