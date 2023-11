biathlon: Ohne Doll! Bitterer DSV-Auftakt

In Abwesenheit von Benedikt Doll hat die deutsche Mixed-Staffel beim Biathlon-Auftakt eine Podestplatzierung knapp verpasst. Ohne den angeschlagenen Ex-Weltmeister belegte das Team mit Roman Rees, Philipp Nawrath , Sophia Schneider und Vanessa Voigt am Samstag im schwedischen Östersund den vierten Platz (0 Fehler+8 Nachlader/+55,7 Sekunden).

Schlussläuferin Voigt war am ARD -Mikrofon allerdings „zufrieden“ mit Platz vier, „wir haben bewiesen, dass wir Mixed-Staffel können“. Auch Teamkollege Nawrath sah in Schweden einen „guten Auftakt“ der deutschen Mannschaft.

In einem engen Rennen sicherten sich die Franzosen den Sieg (1+5). Die norwegischen Dominatoren um Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö (0+7/+15,7) folgten auf dem zweiten Rang, der letzte Platz auf dem Podium ging an Italien (1+9/+39,7).

Wenige Stunden vor dem Rennstart hatte der DSV bekannt gegeben, dass Doll „eine geringe Infektionssymptomatik“ habe und nicht starten würde. Nawrath, zunächst für den Single-Mixed-Wettbewerb vorgesehen, ersetzte Doll. Dafür trat Justus Strelow (Schmiedeberg) gemeinsam mit Hanna Kebinger (Partenkirchen) im Single-Mixed an. Das Duo erreichte beim Heimsieg der Schweden Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg (0 Fehler+8 Nachlader) mit sieben Nachladern und einer Minute Rückstand Rang sieben .

Am Sonntag folgen in Östersund noch zwei Einzel. Die Frauen starten um 11.20 Uhr auf die 15 km, ab 14.30 Uhr müssen die Männer 20 km absolvieren (im SPORT1-Liveticker). Dabei soll auch wieder Doll an den Start gehen können.