Biathlon-Start: "Sch***e geschossen!" Kebinger flucht nach Patzer

Das deutsche Biathlon-Team hat beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund das Podest verpasst. Im Single-Mixed-Wettbewerb erreichte das Duo Justus Strelow (Schmiedeberg) und Hanna Kebinger (Partenkirchen) den siebten Platz. Zur Spitze fehlte dem Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach insgesamt sieben Nachladern eine Minute.

Einen Sieg vor heimischen Publikum feierte Schweden. Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg (0 Fehler) setzten sich vor dem norwegischen Duo Sturla Holm Lägreid und Juni Arnekleiv (0/+13,8 Sekunden) durch. Platz drei ging an Frankreich mit Fabien Claude und Gesamtweltcupsiegerin Julia Simon - im Vorfeld des Weltcup-Winters wegen des rätselhaften Skandals um einen mutmaßlichen Kreditkartenbetrug an einer Teamkollegin in den Schlagzeilen (+42,2).

Biathlon: Hanna Kebinger ärgert sich über Schuss-Patzer

Vor allem der kurzfristig ins Aufgebot gerückte Strelow überzeugte beim ersten Rennen des Winters, in dem das deutsche Team sich nach dem Rücktritt von Denise Herrmann-Wick neu aufstellen muss. Der Schmiedeberger lieferte ein perfektes Schießen ohne Nachlader. Diese gingen auf das Konto Kebingers, die auf der Schlussrunde im Kampf um Platz drei dem Tempo der Konkurrenz nicht mehr folgen konnte.

"Es war ein bisschen scheiße geschossen, hinten raus bin ich geplatzt", sagte Kebinger am ARD-Mikrofon: "So habe ich Justus' perfekte Leistung ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen." Strelow zeigte sich trotz des greifbaren Podests "sehr glücklich mit dem Start in die Saison".

Im Vorfeld des Rennens hatte die krankheitsbedingte Absage von Benedikt Doll für Veränderungen in den deutschen Staffel-Mannschaften gesorgt. Philipp Nawrath (Nesselwang), zunächst für den Single-Mixed-Wettbewerb vorgesehen, ersetzt Doll in der am Nachmittag ausgetragenen Mixed-Staffel (14.50 Uhr). Dafür rückte Strelow in das erste Rennen des Biathlon-Winters auf.

Am Sonntag folgen in Östersund noch zwei Einzel. Die Frauen starten um 11.20 Uhr auf die 15 km, ab 14.30 Uhr müssen die Männer 20 km absolvieren. Dabei soll auch wieder Doll an den Start gehen können (DATENCENTER: Der Biathlon-Kalender).

