Biathlon-Deutschland im Hoch: Boss stichelt nach verfrühten Abgesängen

Biathlon -Sportdirektor Felix Bitterling hat nach dem hervorragenden Saisonstart ein Sonderlob an die Skitechniker verteilt - und sich mit Genugtuung an die Skeptiker gewandt, die der deutschen Mannschaft im Winter keine Top-Leistungen zugetraut hatten.

Das Wachsteam mache es nach dem Fluorverbot „alles in allem überragend“, sagte Bitterling nach dem dritten Platz in der Männer-Staffel: „Viele haben nach den Testrennen in Sjusjoen schon den Abgesang auf uns rausgehauen. Das war für die Jungs nicht leicht, sich unter dieser Beobachtung zu schütteln.“