Biathlon: Gelb futsch! DSV-Star ratlos

Biathlet Philipp Nawrath hat beim Auftaktrennen in Hochfilzen sein Gelbes Trikot verloren. Der 30-Jährige belegte im Sprint über 10 Kilometer nach drei Schießfehlern nur den 34. Platz und musste Rang eins im Gesamtweltcup an den Schweden Sebastian Samuelsson (1 Fehler/+10,0 Sekunden) abgeben, der Dritter wurde.

Bereits nach dem ersten Schießen war der deutsche mit zwei Fehlern hinten dran. „Es ist schade, wenn das Rennen so losgeht. Dann ist man nicht richtig dabei“, haderte er nach dem Rennen im ZDF . Doch nicht nur das Schießen lief nicht wunschgemäß, auch in der Loipe hatte Nawrath Probleme.

Doll bester Deutscher

An der Spitze feierten die Norweger eine Rückkehr zu ihrer Dominanz aus der Vorsaison. Tarjei Bö (0) setzte sich vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid (0/+4,9) durch.

Preuß-Schock! Kein Start in Hochfilzen

Preuß-Schock! Kein Start in Hochfilzen

Dementsprechend Lob gab es von Tarjei-Bruder Johannes Thingnes Bö. „Den Sieg, den Philipp ihm in Östersund gestohlen hat, den hat er sich nun geholt“, sagte der Dominator des vergangenen Jahres. Sein eigenes Resultat empfand er jedoch noch nicht zufirendestellend. „Es sind noch zu viele Norweger vor mir“, sagte er lachend.

Bester Deutscher wurde Ex-Weltmeister Benedikt Doll als Siebter (1/+31,1), Johannes Kühn auf Platz neun (1/+40,1) und Justus Strelow auf Rang 15 (0/+1:09,0 Minuten) rundeten das erneut gute deutsche Mannschaftsergebnis ab. „Ich fühle mich wieder besser als in Östersund. Ich weiß nicht, ob es an der Kälte liegt. In Östersund habe ich mich wie eingefroren gefühlt“, erklärte Doll seine Leistung im Hochfilzen-Sprint.