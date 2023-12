Biathlon heute LIVE: Sprints aus Hochfilzen im TV, Stream & Ticker

Franziska Preuß verstaute das Gelbe Trikot sorgsam in ihrem Koffer, Philipp Nawrath präsentierte das Ehrenstück noch kurz bei einem Abstecher in der Heimat. Beide würden sich beim zweiten Weltcup nur zu gerne an ihre neue Lieblingsfarbe gewöhnen.

Biathlon heute LIVE im TV, Stream & Ticker:

Die Euphorie im deutschen Team ist nach zwei Siegen und zehn Podestplätzen zum Auftakt riesig. „Wir gehen mit einem extrem positiven Gefühl zum Weltcup in Hochfilzen“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling: „Natürlich machen solche Erfolge etwas mit einem Team in puncto Selbstvertrauen.“

Allerdings sei dies „nicht selbstverständlich. Entsprechend positiv auf- und eingestellt reisen wir an, allerdings ohne jegliche Form von Arroganz.“ Zumal wegen des Fluorwachsverbots eine gehörige Portion Ungewissheit bleibt. In Östersund liefen die deutschen Skier bei trockenen und kalten Bedingungen prächtig.

Biathlon in Hochfilzen: Sprints am Freitag

Für die Sprints am Freitag (Männer ab 11.25 Uhr, Frauen ab 14.25 Uhr) sind erstmals in dieser Saison leichte Plusgrade vorhergesagt, am Wochenende soll es in Tirol Niederschlag geben. „Wir wissen nicht, wie wir bei nasseren Verhältnissen dastehen“, sagte Cheftechniker Sebastian Hopf der SZ.