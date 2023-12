Biathlon in Lenzerheide: Deutsche Hoffnung auf der Überholspur?

Noch ist seit Saisonbeginn gar nicht viel Zeit vergangen, für Johanna Puff aber bereits unglaublich viel passiert. „Es ging alles Schlag auf Schlag. Hätte mir jemand vor zwei Wochen gesagt, dass es im IBU-Cup so gut läuft und ich meinen ersten Sieg hole - da hätte ich selbst nicht dran geglaubt“, kommentierte die 21-Jährige ihren völlig unerwarteten Aufstieg.

Tatsächlich ist es gerade einmal 14 Tage her, als Puff in Kontiolahti erstmals beim IBU-Cup, der zweiten Liga des Biathlons, an den Start ging - und auf Anhieb beeindruckte. Starke Sechste wurde sie im Einzel, beim vierten Rennen sprintete das Nachwuchstalent schon zum ersten Sieg. Nach diesem furiosen Auftakt gibt es nun die Belohnung: Puff darf in Lenzerheide zum ersten Mal im Weltcup ran.

Eine große Erwartungshaltung gebe es allerdings nicht. Vielmehr stehe für Puff im Vordergrund, „Erfahrung zu sammeln, sich mit der Umgebung vertraut zu machen und in die höchste Eventserien hineinzuschnuppern. Sie soll ohne jeglichen Druck, was die Ergebnisse anbelangt, an den Start gehen dürfen“, betonte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

Puff: „Wechselspiel zwischen Aufregung und Vorfreude“

Denn klar ist: Puff, die ihre Stärken eher am Schießstand als auf der Loipe hat, rückt nicht nur wegen ihrer eigenen Leistungen, sondern auch wegen einiger Ausfälle ins deutsche Team. Hanna Kebinger hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fehlt weiterhin. Auch Anna Weidel ist angeschlagen.

Trotzdem wolle sich Puff vor ihrem Weltcup-Einstand nicht verrückt machen lassen. „Ich versuche mein Bestes zu geben und im Schießen sauber durchzukommen. Im Laufen schauen wir mal, was geht. Im Endeffekt kann ich nur an Erfahrung gewinnen für die nächsten Jahre“, erklärte die Biathletin vom SC Bayrischzell, wo sie unter Andreas Birnbacher trainiert: „Es ist ein Wechselspiel zwischen Aufregung und Vorfreude.“

Was Puff bei ihrem Weltcup-Einstand helfen dürfte: An Lenzerheide hat die junge Biathletin beste Erinnerungen. In dem Schweizer Hochtal debütierte die Bundespolizistin bei den Jugend-Weltmeisterschaften 2020 auf internationaler Ebene und war damals Teil der Bronzestaffel.