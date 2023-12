Biathlon: Nach Sprint-Märchen - Doll und Co. von Norwegern deutlich geschlagen

Benedikt Doll hat einen neuerlichen Sieg beim Weltcup in Lenzerheide verpasst. Der deutsche Spitzenbiathlet musste sich einen Tag nach seinem Triumph im Sprint in der Verfolgung mit Platz 17 begnügen. Während die deutschen Stars am Freitag eine historische Leistung bejubeln durften, dominierten am Samstag einzig die Norweger.