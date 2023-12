Biathlon: Starker Herren-Auftakt! Doll krönt DSV-Gala

Was für ein Auftakt der deutschen Biathlon -Herren in Lenzerheide! Im Sprint landen gleich zwei deutsche Starter auf dem Podest.

Benedikt Doll lief mit einem fehlerfreien Schießen zu seinem fünften Weltcupsieg, dem ersten in dieser Saison. Komplettiert wurde das deutsche Doppelpodest von Philipp Nawrath , der auf Rang drei ins Ziel kam.

„Wir haben sehr gut geschossen. Stehend habe ich beim Schießen schon gewusst, das wird eine Null. Das war ein richtig geiles Gefühl“, gab Doll nach dem Rennen im ZDF das Erfolgsgeheimnis an diesem Tag preis und fügte hinzu: „Auch ein Kompliment an die Techniker. Auf der Strecke habe ich so easy Zeit auf Laegreid herausgeholt.“