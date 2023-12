Biathlon: Regelbruch! Norweger verliert Magazin - und jubelt am Ende dennoch

Glück im Unglück für Endre Strömsheim! Der norwegische Biathlet feierte in der Verfolgung in Lenzerheide einen bemerkenswerten zweiten Platz - und das, obwohl sein letztes Stehendschießen zuvor ziemlich unglücklich verlaufen war.

Nach der Ankunft am Schießstand zum finalen Stehendanschlag hatte der 26-Jährige sein Magazin verloren. Dieses landete aber nicht auf der Matte, sondern fiel in den Bereich, wo sonst nur die Patronen landen.

Biathlon: Chaos beim Stehendschießen

Strömsheim war sich aber nicht bewusst, dass er mit seinem Verhalten am Schießstand gegen die Regeln der IBU verstoßen hatte. „Ich habe gehört, dass man nicht ohne Skier an den Füßen schießen darf, aber ich dachte nicht, dass das, was ich heute gemacht habe, auch verboten ist“, erklärte er in Bezug auf die Regelung.