Eine Biathlon-Nation schlittert in die Krise

Wenigstens hatte es Émilien Jacquelin probiert und seinen ganzen Mut gebündelt. Das allein gab dem 28-Jährigen schon ein wohliges Gefühl der Zufriedenheit. „Ich bin superglücklich“, sagte der Franzose nach dem Massenstart in Lenzerheide am Sonntag. „Jeden Tag gebe ich mein Bestes und versuche, mich zu steigern. Die Fähigkeit, zu beschleunigen und in Führung zu gehen, habe ich.“

Um die sehr mäßigen Ergebnisse des Saisonauftakts zu kontern, hatte sich Jacquelin für das abschließende Rennen in der Schweiz viel vorgenommen. Von Beginn an setzte der viermalige Titelträger bei Weltmeisterschaften die Konkurrenz unter Druck, zog die ersten beiden Liegendschießen gnadenlos durch und hängte die gesamte Weltelite auch kurzzeitig ab. Zur Rennhalbzeit gingen dem Mann aus Grenoble aber langsam die Körner aus, sodass die norwegische Übermacht um Johannes Thingnes Bö zurückschlagen konnte.

Zwei Schießfehler im Stehendanschlag kamen zu allem Überfluss noch hinzu - so stand für den forsch agierenden Jacquelin am Ende nur Rang 13 zu Buche. Seine missglückte Flucht kommentierte er trotzdem gewohnt kämpferisch: „Ich ziehe es vor, es zu versuchen und zu wagen, indem ich das Rennen an mich reiße.“ Und doch konnte Jacquelin nicht darüber hinwegtäuschen, dass die französischen Männer einen historisch schlechten Start hingelegt hat.

Franzosen so schlecht wie seit 27 Jahren nicht mehr

Nach drei Weltcup-Stationen und acht Einzelrennen hat das erfolgsverwöhnte Team noch keinen einzigen Podestplatz eingefahren. Die besten Ergebnisse: zwei sechste Plätze. Jacquelin erzielte einen bei der Verfolgung in Hochfilzen, sein Teamkollege Quentin Fillon Maillet schaffte das gleiche Resultat beim Jagdrennen in Lenzerheide.

Ansonsten suchten fachkundige Biathlon-Fans vergebens nach Franzosen in den vorderen Regionen. Und das, obwohl die Mannschaft eigentlich aus mehreren Spitzenathleten besteht. Jacquelin hat neben seinen vier WM-Goldmedaillen auch immerhin schon zehn Weltcup-Rennen gewonnen. Fillon Maillet sicherte sich neben dem Gesamtweltcup 2021/22 noch fünfmal olympisches Edelmetall, davon zweimal Gold.

Auch Fabien Claude, Éric Perrot sowie Antonin Guigonnat haben im Grunde ein enormes Potential, können es aktuell aber nicht ausschöpfen - und sind damit für eine heftige Schlappe mitverantwortlich. Seit 27 Jahren, genauer seit der Saison 1996/97, gab es den Fall, dass nach acht Rennen kein Franzose auf dem Podium stand, nicht mehr.

Schießleistung als große Schwäche der Franzosen

Was deswegen nicht mehr wegzudiskutieren ist: Das französische Team steckt in einer Krise. Auch der aktuelle Stand im Gesamtweltcup bestätigt dies. In der Top Ten tummeln sich ausschließlich Norweger, Deutsche und Schweden. Als bester Franzose steht hingegen Fillon Maillet dar - auf Platz 14. Was sind die Auslöser für diesen Holperstart?

Zwar ist Biathlon ein Einzelsport, doch der Erfolg seiner Protagonisten lebt auch von der Dynamik innerhalb einer Gruppe. Und wenn niemand da ist, der das Niveau hebt und die anderen anstachelt, wird es oft schwer. Tut sich einer der Leader schwer, wirkt sich das womöglich auch auf den Optimismus und die Selbstsicherheit der anderen aus, gerade beim mental so anspruchsvollen Schießen.

Und da klemmt es bei den Franzosen gewaltig. Auf der Loipe ist die schwächelnde Mannschaft oft noch einigermaßen in Schlagdistanz, am Schießstand werfen die Athleten bessere Resultate aber in hoher Regelmäßigkeit weg. Perrot weist mit einer Trefferquote von 84,62 Prozent teamintern noch den stärksten Wert auf, liegt im internationalen Vergleich jedoch nur auf dem 45. Rang.

Wann bricht bei Fillon Maillet und Co. der Bann?

Noch eklatanter sehen die Statistiken bei den beiden Aushängeschildern Fillon Maillet und Jacquelin aus. Landen bei Fillon Maillet wenigstens 83,08 Prozent der Schüsse im Ziel, sind es bei Jacquelin gerade noch 80 Prozent - der diesbezüglich auf einem alarmierenden 92. Platz liegt. Im Umkehrschluss heißt das: Durchschnittlich geht es nach jedem Schießen einmal durch die Strafrunde.

Damit sollte klar sein: Wenn die Franzosen am Schießstand in dieser Art und Weise weitermachen, dürften Podestplätze auch nach dem Jahreswechsel schwierig werden. Zu dominant und souverän treten speziell die Norweger auf, die mit Johannes Thingnes und Tarjei Bö, Johannes Dale-Skjevdal, Endre Strömsheim und Sturla Holm Laegreid die ersten fünf Plätze im Gesamtweltcup belegen.