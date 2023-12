"Verräterin": Norwegerin feuert deutschen Biathlon-Star an - neues Sport-Traumpaar

Diese Szene hat die Gerüchteküche gewaltig brodeln lassen: Während der Staffeln vor zwei Wochen in Östersund ging Philipp Nawrath gemeinsam mit dem norwegischen Superstar Tarjei Bö auf die Strecke. Am Rand der Loipe stand Karoline Offigstad Knotten - feuerte aber nicht ihren Landsmann an, sondern den gebürtigen Nesselwanger.