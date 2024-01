Biathleten "mit viel Rückenwind" zur WM

Felix Bitterling blickt nach der Generalprobe in Antholz voller Zuversicht auf die anstehende Weltmeisterschaft der Biathleten. "Wir kommen mit wirklich viel Rückenwind, sind als Team gewachsen und haben einen super Zusammenhalt", sagte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV). Die Gefühlslage sei deshalb "absolut positiv. Ein paar Hausaufgaben haben wir noch. Daran werden wir arbeiten und dann greifen wir in Nove Mesto an."