Biathlon: Beunruhigende Nachrichten um Franziska Preuß bei WM-Generalprobe

Dies teilte Teamarzt Dr. Sebastian Torka am Sonntag wenige Stunden vor dem Start des abschließenden Massenstarts mit. Im deutschen Frauen-Team häuften sich zuletzt die Magen-Darm-Beschwerden. Auch Janina Hettich-Walz muss deshalb für den Massenstart passen, Selina Grotian sagte gar den gesamten Weltcup in Südtirol ab.

Wird Preuß zur Biathlon-WM wieder topfit sein?

Die oft von Verletzungen und Krankheiten zurückgeworfene Preuß hatte in dieser Saison ein furioses Comeback gefeiert, nachdem sie im vergangenen Jahr die Heim-WM in Oberhof verpasst hatte. Im Dezember wurde sie dann von einer Corona-Infektion erneut zurückgeworfen und betonte kurz darauf auch, dass es für sie nun „Priorität“ habe, „dass ich gesund bleibe und nicht noch einen Ausfall habe“.

Die Weltmeisterschaft in Nove Mesto startet am 7. Februar, vorher steht für die deutschen Skijäger noch ein abschließender Vorbereitungslehrgang in Ridnaun an.