Biathlon-Überraschung! Berühmte deutsch-schweizerische Familie jubelt

Lena Häcki-Groß aus der Schweiz feierte im verkürzten Einzel über 12,5 Kilometer ihren ersten Weltcup-Sieg dank einer fehlerlosen Leistung am Schießstand, während die zweitplatzierte Julia Simon aus Frankreich einmal patzte. Es war ein Karriere-Höhepunkt für die 28-Jährige, die im Sommer 2022 in die Familie der deutschen Biathlon-Legende Ricco Groß eingeheiratet hat.

„Der kommt leider erst am Wochenende, der muss noch arbeiten“, berichtete Häcki-Groß in der ARD: „Aber er hat von zu Hause aus angerufen.“ Die von den Emotionen überwältigte Überraschungssiegerin berichtete: „Ich kann es selber noch gar nicht fassen. Ich bin unglaublich stolz auf mich, dass ich das im letzten Stehendschießen durchgebracht habe. Es ist ein unglaublich tolles Gefühl.“

Gutes deutsches Mannschaftsergebnis

„Es war ein kleiner Meilenstein für mich“, freute sich Voigt in der ARD trotzdem: „Die letzten Wochen waren nicht so leicht. Und auch wenn es nicht fürs Podium gereicht hat, so bin ich doch sehr zufrieden. Ich weiß, dass dafür alles zusammenkommen muss. Ich hadere aber immer noch ein bisschen mit meinen Schießzeiten. Es war allerdings auch nicht so easy mit dem Wind, aber ich bin auf dem richtigen Weg.“