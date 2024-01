Biathlon: Für über zwei Millionen Euro! Neues Luxus-Anwesen für Tarjei Bö

Biathlon -Superstar Tarjei Bö hat sich ein neues Luxus-Anwesen zugelegt. Wie die norwegische Tageszeitung Dagens Naeringsliv berichtet, hat er für sein neues Zuhause in einem Stadtteil von Oslo über zwei Millionen Euro bezahlt.

200 Quadratmeter Wohnfläche und vier Schlafzimmer soll das Haus haben, das sich in einer der wohlhabendsten Gegenden Oslos befindet und am Ende für 25,5 Millionen norwegische Kronen (2,25 Millionen Euro) über die Theke ging. Die Gesamtfläche des Grundstücks in Vinderen wird sogar auf 6500 Quadratmeter bemessen.