Biathlon: Kuriose Szene! Norwegen–Star Bö verschläft seinen Staffel-Start

Selbst Sturla Holm Laegreid wusste bei der Staffel der Männer in Oberhof einen Moment nicht, was los ist. Verdutzt schaute der in Führung liegende 26-Jährige nach rechts in den Aufwärmbereich, bremste in der Wechselzone ab. Der kuriose Grund: Sein norwegischer Teamkollege Tarjei Bö, der als dritter Läufer auf Laegreid folgen sollte, hatte seinen Einsatz verpasst und stand noch gar nicht bereit.