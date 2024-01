Biathlon: Rennsperre droht! Regelärger für deutsche Starter wegen Fluorwachs-Verbot

Das deutsche Biathlon erlebt seinen ersten Rückschlag des noch jungen Saison-Winters. Nach den teils herausragenden Leistungen des Weltcup-Teams hat sich die Mannschaft im zweitklassigen IBU-Cup am Donnerstag im Südtiroler Martell mit dem neu eingeführten Verbot eines fluorhaltigen Wachs‘ herumschlagen müssen.

So überschritten sowohl die Skier von David Zobel, der bereits einige Weltcup-Erfahrung aufweisen kann und erst jüngst aus dem Nationalmannschafts-Kader rutschte, als auch die von Simon Kaiser bei einer Kontrolle vor dem Einzelrennen über 15 Kilometer einen festgelegten Fluor-Messwert.

Zobel: „Haben 30-Sekunden-Strafe bekommen, weil...“

Regulär würde der Verstoß eine Disqualifikation nach sich ziehen. Einzig eine Option pro Saison hat jeder Biathlet, um sich vom eigenen Service-Team einen neuen Ski präparieren zu lassen und mit diesem an den Start zu gehen - was Zobel und Kaiser taten.

„Es wurde ein zweiter Ski für uns vorbereitet, der dann in Ordnung war. Wir haben beide unseren Start nicht geschafft und mussten mit Verspätung starten“, schilderte Zobel am Abend den Sachverhalt in einer Instagram-Story: „Zusätzlich haben wir eine 30-Sekunden-Strafe bekommen, weil wir zu spät gestartet sind.“