Biathlon-WM: Doll und Preuß führen deutsches Aufgebot an

Benedikt Doll und Franziska Preuß führen das deutsche Aufgebot für die Biathlon -Weltmeisterschaften in Nove Mesto (7. bis 18. Februar) an.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag bekannt gab, werden jeweils sechs Männer und Frauen die Reise nach Tschechien antreten. Im Vergleich zur Generalprobe am vergangenen Wochenende in Antholz gibt es keine Veränderungen im DSV-Kader. (alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)