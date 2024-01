"Fände es schade...": Biathlon-Legende stachelt Doll an

Der 33 Jahre alte Doll ist derzeit als Achter der bestplatzierte Deutsche im Gesamtweltcup und gewann in dieser Saison bereits die beiden Sprintrennen in Lenzerheide und Oberhof, doch zuletzt in Ruhpolding und Antholz war beim Schwarzwälder gewaltig der Wurm drin – eine Formkrise zur Unzeit, schließlich steht in gut zwei Wochen die Weltmeisterschaft in Nove Mesto (7. bis 18. Februar) auf dem Programm.