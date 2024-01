Biathlon-Olympiasieger wütet gegen Fans: "Können dort ihr Gift versprühen"

In der französischen Tageszeitung L‘Equipe wird er deutlich: „Vor zwei Jahren wurde ich als Biathlon-Gott auf ein Podest gestellt. In dieser Saison ist die Kritik laut. Ich wende mich an die Zuschauer, die schnell Kritik üben. Wenn die Leute hier sind, um uns zu kritisieren oder sich vorzustellen, dass es zu einfach ist, dann sollen sie sich Reality-Shows ansehen. Dort können sie sich abreagieren und ihr Gift versprühen.“

„Sollen von ihrem Sofa herunterkommen“

Fillon Maillet hat zwei Wochen vor Beginn der WM in Nove Mesto offensichtlich eine Menge Wut im Bauch. Womöglich hilft es ihm, diesmal auch wieder in einer Einzeldisziplin vorn anzugreifen: In Oberhof im vergangenen Jahr trösteten ihn Gold in der Staffel und Bronze im Mixed.