Biathlon: Das unverhoffte deutsche Glückskind der WM

An einem ihrer schönsten Biathlon -Tage hatte Sophia Schneider eigentlich ganz andere Pläne.

„Ich bin aufgestanden, wollte meine Sachen packen und heimfahren“, sagte die 26-Jährige, nachdem sie am Samstag unverhofft WM-Bronze mit der deutschen Staffel gewann: „Dass ich hier mit einer Medaille stehe und nicht im Bus nach Hause sitze, fühlt sich natürlich wahnsinnig an.“

Bei einer WM, in der aus deutscher Sicht vieles nicht nach Wunsch lief, war der dritte und letzte Medaillengewinn ein Lichtblick - und ein persönliches Happy End für Schneider, die bis dahin einen Winter des sportlichen Missvergnügens hinter sich hatte.

Für Sophia Schneider lief im Biathlon-Winter wenig

Warum Laura Dahlmeier in einer russischen Arrestzelle saß

Warum Laura Dahlmeier in einer russischen Arrestzelle saß

Auch in den Einzeldisziplinen bei der WM setzte Schneider keine Glanzlichter: Platz 28 im Sprint, Rang 37 in der Verfolgung. „Da sind auch Tränen geflossen“, berichtete Schneider, viele Telefonate mit den Eltern in der Heimat hätten sie aufmuntern müssen.