Biathlon: DSV-Talent Schneider - „Hätte ich mir anders gewünscht“

Die 25-Jährige lief beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti direkt auf Rang elf und holte sich die WM-Norm. Dort erlebte sie dann ihren Saisonhöhepunkt mit der Silbermedaille in der Staffel. Zudem überzeugte sie mit einem fünften Rang in der Verfolgung, sowie Platz sieben im Sprint und einem 13. Platz im Einzel.

Der einzige Wermutstropfen in einer ansonsten tollen Saison war das Ende. Nach der Heim-WM in Oberhof musste sie krankheitsbedingt auf die Weltcups in Nove Mesto und Östersund sowie das Weltcup-Finale in Oslo verzichten. „Ich hätte mir das anders gewünscht“, zeigte sich die Traunsteinerin ehrlich im Gespräch mit chiemgau24.de, fügte aber auch hinzu: „Aber ich musste auf meine Gesundheit achtgeben.“