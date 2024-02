Biathlon: Deutschland aus bestimmtem Grund so schnell? Doll mit Fluor-Verbot-These

Spannende Aussage von Benedikt Doll vor dem Start der Biathlon-WM in Nove Mesto. Im Eurosport -Interview hat der Star-Skijäger erklärt, das ausgesprochene Fluorverbot sei der Grund für das schnelle und gute Material der deutschen Wintersportler.

„Mit dem fluorfreien Wachs musste jeder bei null anfangen“, sagte Doll. „Wir Deutschen haben mit der Forschungsabteilung über den Sommer gut vorgearbeitet. Sie haben versucht, systematisch an die Thematik heranzugehen.“

Mit nur wenigen Ausnahmen durften sich die deutschen Biathleten im laufenden Winter über gutes Material freuen. Das war in den Vorjahren nicht immer so. (alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

„Die Norweger waren in den letzten Jahren allein durch das Ski-Material oft im Vorteil. Wir sind in diesem Jahr sehr gut dabei und deswegen mit den Norwegern im Nationen Cup auf Platz eins und zwei“, so Doll weiter.