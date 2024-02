Biathlon-Star weint bei Siegerehrung um während der WM verstorbenen Opa

Opa verstorben: Tränen auf WM-Podium

Vetle Sjaastad Christiansen holt am Biathlon-Wochenende zwei WM-Medaillen und bricht bei der Siegerehrung am Sonntag in Tränen aus: Er verlor am Freitag seinen Opa - ein Jahr, nachdem auch seine Oma während der WM verstorben war.