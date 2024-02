Biathlon: Bitteres Drama wird bei der WM zum Gold-Märchen!

Vor zwei Monaten stand er im Mittelpunkt eines dramatischen Vorfalls und brach vor laufender TV-Kamera in Tränen aus - nun hat er bei der Biathlon -WM für eine goldene Überraschung gesorgt.

Der Norweger Sturla Holm Lägreid triumphierte beim Sprint in Nove Mesto in 25:23,9 Minuten nach einer fehlerfreien Schießleistung mit nur 3,5 Sekunden Vorsprung vor Johannes Thingnes Bö (1). Mit einem furiosen Schlussspurt schnappte er dem Landsmann dessen mögliche 18. WM-Goldmedaille vor der Nase weg.

Biathlon-Gold zwei Monate nach Schuss-Wirbel

Zur Erinnerung: Lägreid stand im Dezember ungewollt in den Schlagzeilen, weil sich beim Training für den Weltcup im schweizerischen Lenzerheide ein Schuss aus seinem Gewehr löste.

Der 26-Jährige wurde damals ausgeschlossen, von der Polizei verhört und angezeigt. Der gefährliche Zwischenfall nahm Lägreid schwer mit, er stand bei einem Fernsehinterview in der norwegischen Heimat nahe an einem Weinkrampf.

Vor einer Woche hakte der Weltverband IBU die Angelegenheit mit e iner milden Geldstrafe und einer Sicherheitsschulung für Lägreid ab und ermöglichte ihm damit einen unbelasteten Start in die WM - die er nun vergoldet hat, auch gegen die eigenen Erwartungen.

Bö rückt noch nicht näher an Björndalen heran

„Ich bin heute morgen wach geworden und habe gedacht: Boah, so viele gute Norweger heute, da ist es unmöglich, eine Medaille zu holen“, schilderte Lägreid im Interview mit der ARD: . „Als ich dann auf der letzten Runde gehört habe, dass ich führe, konnte ich es gar nicht glauben. Dann habe ich mir gesagt: Sturla, jetzt bist du so nah dran, jetzt musst du es packen. Ich habe dann alles gegeben. Es tat so weh, aber es hat sich gelohnt.“