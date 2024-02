Biathlon-WM: Die Nummer 1 der Welt erlebt ein Fiasko

Die norwegischen Männer um Johannes Thingnes Bö dominieren die Biathlon-Weltmeisterschaft so sehr, dass es viele schon wieder stört - bei den Frauen haben die Skandinavier das „Problem“ nicht, im Gegenteil.

Im Jahr 1 nach den Rücktritten der langjährigen Vorzeige-Stars Marte Olsbu Roiseland und Tiril Eckhoff erleben ihre Erbinnen in Nove Mesto bislang eine WM zum Vergessen. Und das, obwohl der norwegische Frauenkader immer noch über Hochkaräterinnen verfügt - allen voran die Gesamtweltcup-Führende und viermalige Staffel-Weltmeisterin Ingrid Landmark Tandrevold, die bis jetzt aber mit untergeht.

Zu den schlechten Ergebnissen kommt herbe Kritik der prominenten Szene-Beobachter. „Sie waren mental nicht stark genug, um dem enormen Druck einer WM standzuhalten“, kritisierte soeben Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen in einem Auftritt für den schwedischen Sender SVT .

Biathlon-WM: Tandrevold geht mit ihrem Team unter

„Im Moment verdiene ich keinen besseren Platz als diesen“, sagte sie hinterher selbstkritisch in der Mixed Zone: „Ich konnte nicht den Rhythmus finden, den ich an den anderen Tagen auf den Skiern hatte.“

Rücktritt nach WM? Appelle an Doll

Ihr Auftritt war sinnbildlich für eine Frauen-Mannschaft, die in Nove Mesto nur zu den Statisten gehört, wenn es um die Vergabe der WM-Medaillen geht. „Was die Norweger bisher geleistet haben, ist einfach zu schlecht“, kritisierte Ola Lunde, wie Björn Biathlon-Experte beim NRK . „Der Albtraum geht weiter“, ärgerte sich Kollege Torgeir Björn, nachdem Tandrevold am Schießstand die Nerven versagten.

Norwegerinnen haben einen großen Schwachpunkt

Besonders auffällig sind dabei die vielen Fehler im Stehendschießen. 16 von 20 Fehlschüssen passierten in diesem Anschlag. „Das ist eine unglaublich schwache Leistung. Vielleicht eine der schlechtesten, die Norwegen im normalen Programm gezeigt hat“, polterte Experte Lunde.

Für die zurückgetretene Eckhoff war es „nicht gut zu sehen“, wie schwer sich Tandrevold und Co. am Schießstand taten. Schließlich geschah es den Norwegerinnen bereits in der Verfolgung, als sie satte 13-mal im Stehendschießen die Scheiben verfehlten.