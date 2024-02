Biathlon-WM: Dramatische Szene um deutschen Star im Zielbereich

Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu. Im Ziel angekommen, eilten mehrere Ärzte herbei und versorgten den am Kopf blutenden Kühn einige bange Minuten.

„Er ist ok. Er ist hingefallen und der Lauf hat auf seinen Kopf geschlagen. Er hat ein bisschen geblutet“, erklärte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling am ZDF -Mikrofon. „Die Ärzte waren gleich da im Ziel. Ich glaube, es ist nichts Schlimmeres.“

Am Schießstand! Hier verliert Doll seine Medaillenchance

DSV-Männer laufen hinterher

DSV-Star Benedikt Doll, der in den nächsten Tagen Klarheit über seine weitere Biathlon-Karriere schaffen will , landete mit drei Strafrunden auf dem zwölften Platz (+1:32,7 Minuten). Justus Strelow (1/+1:57,3) belegte den 16. Rang.

Der Deutsche Skiverband (DSV) schließt die WM in Tschechien damit mit einer Silber- und zwei Bronzemedaillen ab.

Auch bei der vergangenen WM in Oberhof hatte man sich dreimal Edelmetall gesichert, am Rennsteig durfte das DSV-Team aber noch über eine Gold- und zwei Silbermedaillen jubeln. In diesem Jahrtausend war es erst die vierte WM ohne deutsches Gold.