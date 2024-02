Biathlon-WM: Endliche eine Medaille! Hettich-Walz krönt unglaublichen deutschen Tag

Es ist geschafft! Die deutsche Biathlon -Mannschaft jubelt über die erste Medaille bei der WM in Nove Mesto und krönt eine unglaublich starke Mannschaftsleistung. Drei der vier deutschen Damen blieben im Einzel bei je 20 Schüssen fehlerfrei!

Eine davon war Janina Hettich-Walz, die sich somit die Silbermedaille schnappte. Nur die Italienerin Lisa Vittozzi war mit 20,5 Sekunden noch schneller als die Deutsche, die zum allerersten Mal in ihrer Karriere in einem Einzelwettbewerb auf das Podest lief.

„Richtig Spaß gemacht!“ Hettich-Walz mit Extra-Lob fürs Team

„Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, den Schalter umzulegen“, jubelte Hettich-Walz am ARD -Mikrofon: „Es ist eine Medaille für das ganze Team.“

Dabei wusste sie auch, an wen sie das Lob ausrichten musste. „Unsere Ski waren so viel besser als in den letzten Tagen“, sagte Hettich-Walz, die mit ihrem ersten Sprung auf das Podest eine historische Nullnummer für das deutsche Team abwendete: „Es hat richtig Spaß gemacht.“