Biathlon-Chaos: Deutsche Legende nach 5 Tagen gefeuert!

Rolle rückwärts bei Ricco Groß! Am Freitag hatte der bulgarische Biathlon-Verband noch die Verpflichtung des ehemaligen Weltklasse-Biathleten gefeiert, nun folgt fünf Tage später die „Trennung“.

Der Verband bestätigte am Mittwoch die Trennung von dem 53-Jährigen, der eigentlich das bulgarische Biathlon -Team im kommenden Winter übernehmen sollte und einen Vertrag bis zu Olympia 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo bekommen sollte.

Groß sollte bulgarische Biathleten betreuen

Noch am Freitag hatte sich der Verband mit Lobes-Hymnen für die deutsche Biathlon-Ikone überschlagen, sprach von einer „lebenden Legende des Sports“. Nun also das schnelle Aus für den ehemaligen Olympiasieger. Wie chiemgau.24 vermeldet, soll es keine klare Begründung für die Trennung geben.

Große Erfolge als Sportler und Trainer

Während seiner aktiven Zeit gewann Groß bei Olympischen Winterspielen mit der deutschen Biathlonstaffel zwischen 1992 und 1998 dreimal in Folge sowie 2006 Gold, in Einzelrennen gewann er zwei Silber- und eine Bronzemedaille. Damit ist Ricco Groß neben Sven Fischer der erfolgreichste männliche deutsche Athlet bei Olympischen Winterspielen. Weiterhin wurde er insgesamt neunmal Weltmeister, davon fünfmal mit deutschen Staffeln.

Anschließend wechselte er ins Trainerlager. Vor seinem Aus beim slowenischen Verband war der Wahl-Ruhpoldinger auch schon im deutschen Verband bei den Frauen in Verantwortung gewesen, dazu in Russland und in Österreich.