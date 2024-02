Biathlon-WM LIVE im TV & Livestream: Single Mixed mit Strelow & Voigt

Nach den Medaillen für Janine Hettich-Walz (Silber im Einzel) und Benedikt Doll (Bronze im Einzel) greifen am Freitag Vanesa Voigt und Justus Strelow gemeinsam im Single-Mixed an.

Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM LIVE im TV & Livestream

Biathlon-WM: Gold-Coup durch Voigt und Strelow?

Das Duo darf sich in Nove Mesto durchaus Hoffnungen auf einen erneuten Coup machen. Erst vor rund drei Wochen siegten Voigt und Strelow in Antholz und sorgten damit für eine Überraschung.

Rücktritt nach WM? Appelle an Doll

Rücktritt nach WM? Appelle an Doll

„Antholz ist nicht so leicht zu wiederholen, aber es ist einiges drin„, erklärte seine 26 Jahre alte Staffel-Partnerin.

Für die schießlastige Staffel schickt der DSV die besten Schütz*innen ins Rennen. Bei der Generalprobe am 20. Februar hatten Voigt und Strelow 39 von 40 Scheiben direkt getroffen und so den Grundstein für den Sieg gelegt.

Strelow verzichtet für Medaillenchance auf Einzel

Bei der WM bisher holte Voigt mit Platz 5 im Einzel ihre beste Platzierung, Strelow verzichtete extra für die Staffel auf das Rennen am Donnerstag.

„Einzel und Single-Mixed passt nicht gut zusammen. Natürlich will man WM-Rennen laufen. Aber am Ende geht es um Medaillen. Ich kann fürs Team meinen besten Beitrag in der Single-Mixed leisten“, erklärte er.