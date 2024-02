Biathlon-WM: "Man läuft nicht mit Absicht langsam!" - DSV-Star berichtet von Hasskommentaren

Vanessa Voigt war enttäuscht und emotional. Ihr ARD-Interview nach ihrem 15. Platz in der Verfolgung bei der Biathlon-WM in Nove Mesto gab sie einen Einblick in ihr Inneres. Doch nicht nur die sportliche Leistung macht Voigt zu schaffen, auch von extern prasselt viel auf die 26-Jährige ein.