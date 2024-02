Biathlon-WM: Pikantes ARD-Interview! "Ich glaube, ich will da noch nichts sagen“

Für die deutschen Biathlon -Stars läuft die WM in Nove Mesto bislang enttäuschend: Nach vier Rennen steht der DSV noch ohne Medaille da .

In der Verfolgung der Frauen am Sonntag verpasste Franziska Preuß als Sechste erneut Edelmetall. Noch größerer Frust herrschte diesmal bei der deutschen Nummer 2: Vanessa Voigt.

Voigt kämpft mit Tränen

„Ich weiß jetzt schon, dass ich im Hotel erstmal mein Handy aus machen werde, weil man jetzt irgendwie auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist“, sagte die 26-Jährige, die in der Verfolgung nicht über Platz 15 hinauskam: „Das ist natürlich nicht die Leistung, die man bringen will. Das ist, sehr hart. Ich musste da echt mit den Tränen kämpfen, weil man sich das ganze Jahr den Arsch aufreißt - und dann sowas zum Höhepunkt.“

Voigt trug ihren Frust mit am Ende brüchiger Stimme vor, schien weiter mit den Tränen zu ringen.

Nächste Enttäuschung für Preuß und Co.

Voigt, Teil der deutschen Silber-Staffel bei der Heim-WM im Oberhof im vergangenen Jahr, ist die Nummer 10 im Gesamtweltcup und galt vor allem aufgrund ihrer Schussstärke zumindest als Außenseiterkandidatin auf einen Podestplatz in einem Einzelwettbewerb - auch wenn sie vorab bei SPORT1 abgewiegelt hatte (“Bei solchen Sachen muss absolut alles passen“).

„Ich glaube, ich will da noch nichts sagen“

„Ich glaube, ich will da noch nichts sagen“, sagte sie: „Wir müssen das im Team erst mal besprechen, ich will da nichts vorwegnehmen. Wir haben da Redebedarf und schauen dann weiter.“

Der deutsche Cheftechniker Sebastian Hopf hatte erst kürzlich in einer Medienrunde eingestanden, dass sein Stab mit den „ziemlich extremen“ Wetterverhältnissen in Nove Mesto schwer zu kämpfen habe: „Zu diesen ohnehin schon sehr seltenen nassen Bedingungen kommt auch noch Dreck und über Nacht kein Frost. Das ist ziemlich herausfordernd für uns.“ Insbesondere die „Haltbarkeit“ sei ein Problem.

Fluor-Verbot diesmal Fluch statt Segen?

Auch Sportdirektor Felix Bitterling hatte zuletzt den Blick auf das Thema gelenkt: Nach dem Fluorverbot sei das Wachsen „jede Woche ein Tanz auf der Rasierklinge und so eine Klinge ist schmal. Man kann sehr schnell runterfallen in irgendeine Richtung. Da gibt es nichts vorzuwerfen, aber wir müssen es aufarbeiten. Das können wir besser machen.“

Fluorwachse, die Skier schneller machen, war vor der Saison verboten worden, weil sie umweltschädlich und krebserregend sind. Sie können in der Umwelt nicht abgebaut werden. In der Weltcup-Saison kamen die deutschen Biathleten oft gut mit den neuen Bedingungen zurecht, speziell die Männer mit vier Einzelsiegen und Platz 2 in der Nationenwertung hinter Norwegen.