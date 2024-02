Biathlon-WM: Rücktritt nach Massenstart? Topstar deutet Karriereende an

Die Zukunft von Dorothea Wierer hält die Biathlon-Welt in Atem. Bereits am Samstag hatte die 33-Jährige bei Instagram angekündigt: „Mit der Weltmeisterschaft beende ich meine Saison vorzeitig.“ Da fügte sie aber noch hinzu: „Es war hart, aber es ist kein Abschied.“

Kurz darauf hörte sich das bei Wierer aber schon ein wenig anders an: „Ich werde danach (nach dem Massenstart, Anm. d. Red.) über meine Zukunft nachdenken und entscheiden, ob es angemessen ist, weiterzumachen oder nicht“, sagte Wierer vielsagend am Rande der Biathlon-WM in Nove Mesto.