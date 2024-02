Biathlon-WM: Wie viel Pech kann eine einzige Sportlerin haben?

„Ich habe mir die zwei Wochen ganz anders gewünscht“, sagte die deutsche Nummer 1 vor der Abreise aus Nove Mesto. Die 29-Jährige, in diesem Winter in furioser Form zurückgekehrt aus einer langen, gesundheitlich bedingten Pause, steht aufgrund einer Vielzahl unglücklicher Umstände schon wieder als tragische Heldin da.

Biathlon-WM: Für Preuß kam alles zusammen

In der Mixed-Staffel, bei der Deutschland auf Gold-Kurs lag, versagten der Staffel-Weltmeisterin von 2015 am Schießstand die Nerven. Bei podesttauglichen Rennen in Sprint und Verfolgung waren die deutschen Materialprobleme das Verhängnis für die Lebensgefährtin von Simon Schempp.

„Wie der größte Idiot auf der Welt“

Es ist zum Verzweifeln, was sich der Biathlon-Gott für Preuß alles ausgedacht hat und Preuß konnte und wollte am Ende nicht verbergen, dass sie daran letztlich auch verzweifelt ist: „Ich hatte eine gute Ausgangslage, um mit einer Medaille heimzufahren. Jetzt stehe ich ohne da, das ist ernüchternd.“

Bereits nach dem unglücklichen Auftritt in der Mixed-Staffel bekannte sie in aller Offenheit: „Ich habe mich gefühlt wie der größte Idiot auf der Welt.“

Eine unvollendete Karriere

Zur Erinnerung: Die Weltmeisterschaften 2017 in Hochfilzen und 2023 in Oberhof verpasste Preuß ganz, auch bei Olympia 2022 war sie nicht bei 100 Prozent und in den Einzeldisziplinen nicht konkurrenzfähig, Bronze in der Staffel verschaffte damals etwas Linderung.