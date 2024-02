Biathlon-WM: Wunderkind Grotian für Staffel nominiert

Die Medaillengewinner Janina Hettich-Walz und Benedikt Doll führen bei der Biathlon-WM in Nove Mesto die deutschen Staffeln an.

Neben Doll gehören Justus Strelow, Johannes Kühn sowie Philipp Nawrath dem aussichtsreichen Männer-Quartett am Samstag (16.30 Uhr) an. Bei den Frauen starten außer Hettich-Walz noch die erst 19-jährige Selina Grotian - die sich mit einem furiosen Einzel-Debüt nachhaltig empfohlen hat -, Franziska Preuß sowie Vanessa Voigt (13.45 Uhr).

"Wir haben da was vor und wollen natürlich auf das Podest", sagte Sportdirektor Felix Bitterling: "Wir haben schon viele gute Leistungen in den Staffeln gezeigt, da sind wird traditionell stark." Die Männer standen in diesem Winter im Weltcup immer auf dem Podest, neben zwei zweiten gab es auch zwei dritte Plätze - die exakt gleiche Bilanz wie vor der Heim-WM im Vorjahr. Damals reichte es dann beim Höhepunkt nur zu Rang fünf.

Die Frauen holten in Oberhof Silber, in diesem Weltcup-Winter gelangen zwei dritte und zwei fünfte Ränge. Grotian erhält nach ihrem furiosen WM-Debüt mit Platz vier im Einzel den Vorzug vor der formschwachen Sophia Schneider, Topfavoritinnen sind die Französinnen um Julia Simon. Bei den Männern geht der Sieg nur über Norwegen um Johannes Thingnes Bö. Zuschauen aus dem deutschen Team müssen Roman Rees und Philipp Horn, die beide auch den Sprung in den Massenstart am Sonntag verpassten.