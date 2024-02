Erfolgsduo von Antholz: Voigt mit Strelow im Single Mixed

Der Deutsche Skiverband (DSV) setzt im Single Mixed bei der Biathlon-WM in Nove Mesto auf sein Erfolgsduo aus Antholz. Wie der DSV mitteilte, wird erwartungsgemäß Vanessa Voigt an der Seite von Justus Strelow am Donnerstag (18.00 Uhr) starten. Bei der WM-Generalprobe in Südtirol hatten die beiden mit nur einem Nachlader den ersten deutschen Sieg überhaupt in der jüngsten Weltcup-Disziplin gefeiert.