Super gemacht": Starke Männer als Biathlon-Mutmacher

Er werde "mit Selbstvertrauen" in die nächsten Rennen reingehen, betonte Strelow: "Mit meinem Rennen bin ich sehr zufrieden. Es hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe." Nach zwei fehlerfreien Schnellfeuereinlagen hatte der 27-Jährige an Position zwei übergeben. Trotz der weichen Bedingungen sei das Material "überragend" gewesen, führte Strelow aus: "Ich habe in der Abfahrt gut Positionen gemacht. Ein Riesendank an die Techniker."