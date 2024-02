Biathlon-WM 2024: Drama! Deutschland verpasst Medaille in Mixed-Staffel - Preuß patzt entscheidend

Was für ein Drama! Deutschlands Biathleten haben bei der Weltmeisterschaft in Nove Mesto (Tschechien) mit der Mixed-Staffel die erhoffte erste Medaille verpasst .

In der Besetzung Justus Strelow, Philipp Nawrath, Franziska Preuß und Vanessa Voigt ging das Team des Deutschen Ski-Verbands (DSV) als Fünfter erneut leer aus nach einer Strafrunde und neun Nachladern - zum Podest fehlte gut eine halbe Minute.

„Mir tut es einfach nur mega leid für die anderen. Das ist wirklich mega schade“, sagte die 29-Jährige hinterher in der ARD . „Irgendwie ist mir das Laktat so reingeschossen. Meine Oberschenkel haben nur noch gezittert, auf der Runde habe ich mich schwergetan.“

Fluor-Verbot? Doll mit besonderer These

Letzte Mixed-Medaille für DSV vor fünf Jahren

Zur Erinnerung: Eine deutsche Medaille hatte es in der Mixed-Staffel zuletzt 2019 mit Silber gegeben.

Der Sieg im mittlerweile traditionellen Auftaktwettbewerb und die erste Goldmedaille ging an Frankreichs Star-Ensemble mit Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet sowie Julia Simon (1 Strafrunde+9 Nachlader).

Biathlon-WM: Deutschland lang auf Kurs

Dabei hatte Deutschland ohne den kurzfristig erkrankten Benedikt Doll (Erkältung) das Rennen in der Vysocina Arena die erste Hälfte des Rennens dominiert.

Bei strömendem Regen agierte vor allem Strelow perfekt, beendet seine beiden Schießen ohne einen einzigen Fehler und übergab - gleichauf mit Frankreichs Perrot - an Teamkollege Philipp Nawrath.

Doch all das nützte für einen Triumph ebenso wenig wie Nawraths Performance, der noch stabil blieb und auch Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bø nicht herankommen ließ.

Strelow perfekt, aber Preuß stürzt und patzt

Ihre Gefühlslage sei „gemischt. Ich bin mit meinen eigenen Rennen so lala zufrieden“, sagte Voigt bei der ARD .

Voigt übt Kritik am Material

Kritik übt die 26-Jährige indes am zur Verfügung stehenden Equipment: „Vom Material her, würde ich sagen, war ich heute schlecht aufgestellt. Ich habe am Schießstand aber alles probiert.“