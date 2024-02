Tränen-Drama bei Biathlon-WM: "Ich war in der Kabine und sah ihn weinen"

Nicht nur für die deutsche Mannschaft wurde der Auftakt bei der Biathlon-WM zum Drama – auch beim italienischen Team mit Superstar Dorothea Wierer gab es in Nove Mesto Frust und Tränen.

In der Mixed-Staffel waren für Wierer und Co. früh alle Medaillenhoffnungen begraben: Schon der erste Läufer Didier Bionaz patzte am Schießstand folgenschwer, handelte sich sechs Nachlader und zwei Strafrunden ein.