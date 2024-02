Wahnsinns-Comeback bei Biathlon-WM

Bendika: „Gezittert wie Espenlaub“

„Habe heute gezittert wie Espenlaub, habe alle ‚Tricks‘ angewandt, die ich in dieser Situation kenne, habe versucht, ruhig zu bleiben und so viele Ziele zu jagen, wie ich konnte. Leider hat es nicht gereicht, um der Strafschleife zu entkommen, aber trotzdem fühle ich mich gut mit meiner Leistung heute und dem schnellen Skifahren“, hatte die 32-Jährige nach dem WM-Auftakt in der Mixed-Staffel am Mittwoch bei Instagram geschrieben.