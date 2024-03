Biathlon: Es kommt nochmal viel dicker für Franziska Preuß

Ist das bitter - wieder einmal! Die scheinbar ewig vom Pech verfolgte Biathletin Franziska Preuß muss wegen einer erneuten Atemwegserkrankung auf die Weltcups in Oslo und in Soldier Hollow verzichten.

Der Kopf, fügte sie an, "wird nicht in den Sand gesteckt, aber klar, die Situation könnte deutlich besser sein". Ob Preuß in diesem Winter noch ein Rennen bestreiten wird, ist offen. "Unter Voraussetzung vollkommener Gesundheit wird ein Start zum Weltcup-Finale in Canmore angestrebt", teilte DSV-Mannschaftsärztin Katharina Blume am Freitag vor dem Auftakt der Rennen am legendären Holmenkollen mit.