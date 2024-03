Biathlon: Doll schlägt nach Platz-74-Desaster spektakulär zurück!

„Mir hat das gestern ziemlich gestunken. Aber es geht dann weiter, ich schaue gerne nach vorne“, sagte Doll nach seinem dritten Podium des Winters am ZDF -Mikrofon. Hatte der 33-Jährige am Vortag im Einzel nach sieben Fehlern nur den 74. Platz belegt, präsentierte er sich nun wie ausgewechselt: „Am Schießstand war es eine andere Welt, ich war super fokussiert.“

Biathlon: Frauen im Massenstart chancenlos

Im Gegensatz zu den Männern waren die Frauen kurz zuvor ohne jegliche Chance auf eine vordere Platzierungen geblieben, wieder verhinderten die ernüchternden Laufzeiten ein Erfolgserlebnis. Sophia Schneider belegte als beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) im Rennen über 12,5 Kilometer nur den 18. Platz. „Es war nicht so einfach mit den Bedingungen, auch am Schießstand“, sagte die 26-Jährige nach ihren drei Fehlern: „Aber jeder muss mit diesen Bedingungen zurechtkommen.“

Hinter Schneider folgte mit Einzel-Silbermedaillengewinnerin Janina Hettich-Walz (4 Strafrunden/+1:49,5 Minuten) erst auf dem 20. Platz die nächste Deutsche, Johanna Puff (3/+2:21,2) belegte in ihrem vierten Weltcup-Rennen Rang 23. Vanessa Voigt (+2:54,1) wurde mit fünf Fehlern schwache 25. und musste im Zielbereich getröstet werden, Franziska Preuß fehlt krankheitsbedingt in Oslo.

Am Sonntag stehen zum Abschluss der Wettbewerbe am Holmenkollen noch die Single-Mixed- (12.45 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.45 Uhr/alles ZDF und Eurosport) auf dem Programm. In beiden Rennen hatte das deutsche Team bei den Weltmeisterschaften die Medaillen verpasst. Die finalen zwei Weltcup-Stationen des Winters steigen dann in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und im kanadischen Canmore (14. bis 17. März).