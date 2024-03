Biathlon: Legende feiert erfolgreiches Comeback

Am Samstag stürmte das Trio um Mäkäräinen in der Staffel auf Platz zwei. Und das, obwohl sich die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin gar eine Strafrunde im Stehendschießen erlaubte. Am Ende musste sie lediglich dem siegreichen Trio Erika Jänkä, Noora Kaisa Keränen und Sonja Leinamo den Vortritt lassen.