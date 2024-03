Biathlon-Legende feiert überraschendes Comeback

In Finnland kommt es zu einem sensationellen Comeback! Die dreimalige Gesamtweltcup-Siegerin Kaisa Mäkäräinen kehrt am Samstag mit der Staffel ihres Heimatvereins, Kontiolahti Urheilijat, bei den nationalen Meisterschaften im finnischen Kontiolahti auf die Loipe zurück.

Die Biathlon -Legende rechnet sich bei ihrem Comeback aber keine großen Chancen aus: „Ich bin in keiner Weise wirklich vorbereitet. Letzte Woche und diese Woche habe ich ein paar Mal geschossen, nur damit ich nicht völlig kalt in den Wettbewerb gehen muss“, sagte sie und gab zeitgleich zu: „Das Schießen ist nach wie vor eine Lotterie.“

Mäkäräinen Konkurrentin von Neuner und Dahlmeier

Dass der finnische Superstar auch über die nationalen Meisterschaften hinaus wieder in den Sport eintritt, scheint unterdessen ausgeschlossen. Laut Mäkäräinen sei bereits ein zweiter Start in Kontiolahti fraglich: „Wenn ich die Staffel gut überstehe, könnte ich am Montag im Sprintrennen dabei sein“, erklärte die Finnin. Der Start bei mehreren Rennen hintereinander sei für das ehemalige Biathlon-Ass aber kein Thema, dafür sei sie auch läuferisch einfach nicht mehr in der Lage.