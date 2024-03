Biathlon-Star bricht nach Weltcup-Wende bei TV-Interview in Tränen aus

„Vielleicht hilft es, heute ein paar Emotionen rauszulassen. Im Moment ist es ein bisschen viel für mich“, sagte die Norwegerin in einem emotionalen TV-Interview mit dem Sender NRK .

Tandrevold hatte im Verfolger nach vier Schießfehlern nur Platz 19 geschafft und damit Platz 1 in der Gesamtwertung an Siegerin Lisa Vittozzi aus Italien verloren. Vor dem abschließenden Massenstart am heutigen Sonntag (ab 18.10 Uhr im Liveticker) hat Vittozzi mit 61 Punkten eine komfortable Führung, ihr würde bei einem Sieg von Tandrevold ein 11. Platz reichen.